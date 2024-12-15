Две страны провели секретные переговоры по Сирии

Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они обсуждали ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство", - говорится в сообщении.