https://news.day.az/world/1715499.html Две страны провели секретные переговоры по Сирии Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Две страны провели секретные переговоры по Сирии
Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Они обсуждали ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство", - говорится в сообщении.
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