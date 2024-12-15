https://news.day.az/world/1715500.html Крупное ДТП в России - ВИДЕО Шесть человек получили различной сложности травмы в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Кореновке на трассе М4 "Дон". Об инциденте 15 декабря сообщили в МВД Краснодарского края, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. По данным ведомства, причиной аварии стал 59-летний водитель микроавтобуса "Рено".
Крупное ДТП в России - ВИДЕО
Шесть человек получили различной сложности травмы в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Кореновке на трассе М4 "Дон". Об инциденте 15 декабря сообщили в МВД Краснодарского края, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным ведомства, причиной аварии стал 59-летний водитель микроавтобуса "Рено". Он выбрал небезопасную дистанцию и в итоге влетел в двигавшийся впереди микроавтобус "Ивеко".
"В результате ДТП 6 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет", - сообщили в МВД.
После аварии всех пострадавших направили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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