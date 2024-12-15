Крупное ДТП в России

Шесть человек получили различной сложности травмы в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Кореновке на трассе М4 "Дон". Об инциденте 15 декабря сообщили в МВД Краснодарского края, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным ведомства, причиной аварии стал 59-летний водитель микроавтобуса "Рено". Он выбрал небезопасную дистанцию и в итоге влетел в двигавшийся впереди микроавтобус "Ивеко".

"В результате ДТП 6 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет", - сообщили в МВД.

После аварии всех пострадавших направили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.