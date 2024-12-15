https://news.day.az/world/1715501.html Сильнейший торнадо обрушился на американский город - ФОТО - ВИДЕО Сильнейший торнадо обрушился на 15-тысячный городок Скотс-Вэйли в Калифорнии, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что серьёзно пострадали здания и жилые дома, перевёрнуты и разбиты автомобили.
Сильнейший торнадо обрушился на американский город - ФОТО - ВИДЕО
Сильнейший торнадо обрушился на 15-тысячный городок Скотс-Вэйли в Калифорнии, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что серьёзно пострадали здания и жилые дома, перевёрнуты и разбиты автомобили.
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