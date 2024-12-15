Сильнейший торнадо обрушился на американский город

Сильнейший торнадо обрушился на 15-тысячный городок Скотс-Вэйли в Калифорнии, США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что серьёзно пострадали здания и жилые дома, перевёрнуты и разбиты автомобили.