Кремлевская новогодняя ель стала второй по высоте в Европе

Главная елка России, установленная на Соборной площади в Кремле, заняла второе место по высоте среди натуральных деревьев, украшающих европейские столицы в честь Нового года и Рождества, передает Day.Az со ссылкой на Вести

С 2007 года Россия получает свои главные новогодние ели исключительно из Подмосковья, в этом году третий год подряд ель была доставлена из Можайского городского округа. Возраст этого 30-метрового дерева составляет 90 лет, диаметр ствола достигает 60 см, а размах нижних ветвей - 8 метров.

Среди европейских натуральных рождественских деревьев ель из Подмосковья уступает только 34-метровой елке, установленной в Вене. На третьем месте оказалась елка в Риме, высота которой на метр меньше российской. Главное новогоднее украшение Варшавы, установленное в Польше, достигает 27 метров, а следом идет символ новогоднего Лондона высотой 25 метров.

Кроме Европы, данные о высоте новогодних елок сообщают и власти других городов мира. Так, Вашингтон украшает 24-метровое дерево, которое немного выше берлинской (23 метра), пражской (22 метра) и люблянской (21 метр) елок.

В Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе высота рождественских деревьев составляет ровно 20 метров. В Таллине новогодняя елка достигает высоты 16 метров, в Софии - 15 метров. Азиатские елки рекордов не ставят: в Сеуле установлено 19-метровое новогоднее дерево, в Токио оно значительно ниже - всего 14 метров.

Мегаполисы, поблизости от которых найти живую высокую ель проблематично, предпочитают искусственные деревья. В Сан-Паулу в Бразилии поставили 53-метровую конструкцию в виде новогодней ели, в Мадриде - 37-метровую. В Джакарте установлено 33-метровое искусственное дерево, в Бухаресте и Лиссабоне их высота равна 30 метрам, в Сиднее и Париже - 25 метрам.