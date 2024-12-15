Анкара поддерживает единство и целостность Сирии

Турция поддерживает единство и территориальную целостность Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии. С самого начала мы внимательно следили за событиями в Сирии, взаимодействуя и координируя действия с нашими партнерами в регионе. Эти проблемы не могли быть решены в течение длительного времени из-за требований оппозиции и неспособности режима бывшего президента Башара Асада принять эти требования", - отметил министр.

Гюлер также подчеркнул, что Турция не позволит Рабочей партии Курдистана (РПК) воспользоваться неопределенностью в регионе.

"Наша позиция в борьбе с террористическими организациями в регионе абсолютно ясна", - добавил он.

По словам министра обороны Турции, Сирия должна стать стабильной, демократичной и политически единой процветающей страной.

"Мы окажем всю возможную поддержку в принятии инклюзивной конституции Сирии, проведении свободных выборов, полном восстановлении стабильности и обеспечении безопасности в стране. Мы уверены, что в Сирии будет достигнуто устойчивое политическое решение на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Гюлер.