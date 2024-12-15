https://news.day.az/world/1715531.html Стрельба в Лондоне, есть погибший и раненые - ВИДЕО - ФОТО На северо-западе Лондона произошла стрельба. Об этом сообщает издание SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, в результате ЧП погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Полиция начала расследование, выясняются подробности.
Стрельба в Лондоне, есть погибший и раненые - ВИДЕО - ФОТО
На северо-западе Лондона произошла стрельба. Об этом сообщает издание SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, в результате ЧП погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Полиция начала расследование, выясняются подробности. Местные силовики уже назвали случившееся шокирующим инцидентом, вызвавшим серьезное беспокойство в английской столице. Ведется розыск подозреваемого.
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