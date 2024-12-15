https://news.day.az/world/1715531.html

Стрельба в Лондоне, есть погибший и раненые - ВИДЕО - ФОТО

На северо-западе Лондона произошла стрельба. Об этом сообщает издание SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, в результате ЧП погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Полиция начала расследование, выясняются подробности.