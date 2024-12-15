Новый премьер Франции угрожал Макрону

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру угрожал президенту Эмманюэлю Макрону лишить его фракцию поддержки центристов в парламенте, если его не назначат на должность главы кабмина.

Об этом политик сообщил в интервью изданию Tribune Dimanche, передает Day.Az.

"Если это не буду я, это будет без меня", - сказал премьер.

По словам Байру, он был убежден, что "не был бы назначен, если бы ситуация не была безнадежной". Премьер утверждает, что на его должность Макрон мог назначить министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Однако после переговоров в Елисейском дворце французский президент позвонил главе оборонного ведомства и сообщил, что пост будет отдан Байру.