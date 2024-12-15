В Иране решили доработать законопроект о ношении хиджаба

Иранские власти внесут правки в законопроект, который предполагает ужесточение наказания для женщин, не носящих хиджаб. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на депутата парламента Ирана Алирезу Салими, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После внесения изменений законодательный орган вновь рассмотрит документ, который в его текущем виде забраковал президент республики и глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Масуд Пезешкиан. Руководитель счел, что новые правила спровоцируют конфликты в обществе.

Текущая версия проекта закона предполагает, что жительниц Ирана, не носящих платки, можно будет штрафовать или даже отправлять в тюрьму.