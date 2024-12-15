https://news.day.az/world/1715579.html В Грузии снова протестуют В Тбилиси снова проходит акция протеста оппозиции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Interpressnews, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с протестующими, прибывшими во дворец Орбелиани.
В Грузии снова протестуют
В Тбилиси снова проходит акция протеста оппозиции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Interpressnews, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с протестующими, прибывшими во дворец Орбелиани.
Участники митинга заявили, что Саломе Зурабишвили является единственным легитимным представителем власти Грузии, и выразили ей "благодарность за проделанную работу".
Президент не выступила с заявлением для прессы.
Напомним, что вчера Коллегия выборщиков избрала Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии. Саломе Зурабишвили, однако, не признает результаты выборов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре