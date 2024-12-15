В Грузии снова протестуют

В Тбилиси снова проходит акция протеста оппозиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Interpressnews, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с протестующими, прибывшими во дворец Орбелиани.

Участники митинга заявили, что Саломе Зурабишвили является единственным легитимным представителем власти Грузии, и выразили ей "благодарность за проделанную работу".

Президент не выступила с заявлением для прессы.

Напомним, что вчера Коллегия выборщиков избрала Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии. Саломе Зурабишвили, однако, не признает результаты выборов.