Мир начал охоту за богатствами Асада

После падения в Сирии режима Башара Асада началась "охота" за активами его семьи и родственников за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом The Wall Street Journal сообщил бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер, который отследил активы членов семьи бывшего сирийского лидера.

Согласно информации, среди активов - счета в швейцарских банках, недвижимость в Дубае, бизнес в Вене.

"У них всегда был план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию", - сказал Тейблер.

Издание утверждает, что зарубежные активы удалось отследить у членов семьи супруги Асада Асмы Ахрас, матери экс-президента Анисы Махлуф и его дяди Рифата Асада. Среди выявленных активов: счета Анисы и ее брата Мохаммеда Махлуфа в банке Credt Suisse в Швейцарии, доход от "нелегальных сетей" семьи Ахрас в европейских странах и государствах Персидского залива, недвижимость племянника Анисы Хафеза Махлуфа в Москве на сумму 22.3 млн долларов.

Больше всего активов, отмечает газета, удалось найти у одного из сыновей Мохаммеда Махлуфа - Рами. В частности, речь идет о недвижимости в Румынии, 18 счетах в филиалах HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах, недвижимости и частном самолете в Дубае стоимостью 43 млн долларов.

Утраченными в 2020 году называются: оператор мобильной связи Syriatel, частная авиакомпания Cham Wings, эксклюзивные контракты на работу на рынках беспошлинной торговли в Сирии, 50% акций Cham Holding.