В Иране рухнуло шестиэтажное здание

Пожарная служба иранского города Ахваз сообщила о обрушении шестиэтажного здания в районе Зейтун Карманди.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, здание рухнуло рано утром, после того как жители успели выбежать из него из-за первых подземных толчков.

Пожарная служба информирует, что в результате инцидента никто не пострадал.

Причиной обрушения здания, в котором располагались 16 жилых квартир, был признан "дефект строительной конструкции".