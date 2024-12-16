https://news.day.az/world/1715629.html В Иране рухнуло шестиэтажное здание - ВИДЕО Пожарная служба иранского города Ахваз сообщила о обрушении шестиэтажного здания в районе Зейтун Карманди. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, здание рухнуло рано утром, после того как жители успели выбежать из него из-за первых подземных толчков. Пожарная служба информирует, что в результате инцидента никто не пострадал.
В Иране рухнуло шестиэтажное здание - ВИДЕО
Пожарная служба иранского города Ахваз сообщила о обрушении шестиэтажного здания в районе Зейтун Карманди.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, здание рухнуло рано утром, после того как жители успели выбежать из него из-за первых подземных толчков.
Пожарная служба информирует, что в результате инцидента никто не пострадал.
Причиной обрушения здания, в котором располагались 16 жилых квартир, был признан "дефект строительной конструкции".
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