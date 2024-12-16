Рубик Варданян удивил собственных адвокатов

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Рубен Варданян удивил собственных адвокатов.

Day.Az представляет публикацию:

Адвокаты Рубена Варданяна, кажется, начали понимать, во что вляпались. В армянских СМИ опубликовано заявление его зарубежных адвокатов, предупреждающих, что Варданяну предъявлено обвинение по 45 пунктам.

"По этим обвинениям Варданяну грозит наказание вплоть до пожизненного", - пугают читателей адвокаты с журналистами.

Ощущение, будто для адвокатов Варданяна это стало сюрпризом. Ваш клиент вам ничего не рассказывал что ли?

Неужели кто-то удивлен? Преступления, в которых обвиняется Рубик, - одни из самых тяжких в УК Азербайджана.

Или адвокаты Рубика всерьез надеялись, что он отделается штрафом?!