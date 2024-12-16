https://news.day.az/world/1715846.html Шольцу вынесли вотум недоверия Бундестаг на внеочередном заседании отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, поддержку действующему главе кабмина выразили 207 депутатов из 717 присутствовавших, 116 воздержались.
Шольцу вынесли вотум недоверия
Бундестаг на внеочередном заседании отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, поддержку действующему главе кабмина выразили 207 депутатов из 717 присутствовавших, 116 воздержались. Против направленного Шольцем запроса о доверии проголосовали 394 парламентария. Председатель Бундестага Бербель Бас сообщила, что проинформирует о результатах президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре