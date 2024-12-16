Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для Володимира Зеленского быть готовым к соглашению о завершении конфликта в Украине.

"Он [Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение", - сказал Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп при этом отметил, что другой стороной соглашения должна выступить РФ.