https://news.day.az/world/1715863.html "Зеленский должен быть готов..." - Трамп Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для Володимира Зеленского быть готовым к соглашению о завершении конфликта в Украине. "Он [Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много.
"Зеленский должен быть готов..." - Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для Володимира Зеленского быть готовым к соглашению о завершении конфликта в Украине.
"Он [Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение", - сказал Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп при этом отметил, что другой стороной соглашения должна выступить РФ.
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