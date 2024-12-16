Трамп намерен поговорить с Путиным

Избранный глава администрации США Дональд Трамп намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта в Украине.

Он заявил об этом на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, она проводится в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем говорить с президентом Путиным", - заявил Трамп. По его словам, он также будет говорить с Володимиром Зеленским и представителями Украины.

"Мы должны остановить это, эту резню", - заключил он.