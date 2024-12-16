Трамп заявил о новом "золотом веке" для Америки

Японский технологический гигант SoftBank планирует инвестировать $100 миллиардов в экономику США и создать 100 000 рабочих мест в сфере искусственного интеллекта и технологий. Об этом заявил Дональд Трамп в Мар-а-Лаго в присутствии генерального директора SoftBank Масаёси Сона.

"Сегодня я с удовольствием объявляю, что SoftBank инвестирует $100 миллиардов в Америку, создавая минимум 100 000 рабочих мест для американцев", - отметил Трамп, добавив, что Сон настроен оптимистично по отношению к США после выборов.

Масаёси Сон подчеркнул: "Я очень воодушевлен. Победа президента Трампа значительно повысила мой уровень доверия к экономике США".

В ходе встречи Трамп предложил удвоить инвестиции до $200 миллиардов. Сон ответил: "С вашим руководством, нашей партнерской работой и поддержкой, я постараюсь это сделать".

SoftBank уже инвестировала $50 миллиардов в США после выборов 2016 года. Новая инициатива предполагает ускоренное получение разрешений, включая экологические, для компаний, инвестирующих не менее $1 миллиарда.

Трамп назвал этот период "золотым веком Америки" и выразил надежду, что в его втором сроке не возникнет препятствий, подобных пандемии COVID-19, которая нанесла экономический ущерб в его первый срок.