Байден призвал Конгресс принять законы о безопасности оружия

Американский президент Джо Байден поручил конгрессу США как можно быстрее принять законы о безопасности огнестрельного оружия после того, как в христианской школе штата Висконсин произошла стрельба. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Конгресс должен принять разумные законы о безопасности оружия: всеобщая проверка биографических данных, национальный закон о красных флажках, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Байден и его администрация пытаются оказать максимально возможную помощь пострадавшим при стрельбе в Висконсине. Президент США также поблагодарил спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия.