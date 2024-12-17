В Москве убит генерал-лейтенант

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в СК. Генералу было 54 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошел утром 17 декабря, СК завел уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, по данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.