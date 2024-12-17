Трамп планирует усилить блокирование поставок автомобилей из Китая

Переходная команда Дональда Трампа, избранного президента США, рекомендует ужесточить меры по блокировке поставок автомобилей, их компонентов и материалов для аккумуляторов из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Переходная команда... Дональда Трампа предлагает радикальные изменения, направленные на усиление мер по блокировке поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда предлагает ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов со всего мира, чтобы стимулировать производство в США.