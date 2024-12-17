https://news.day.az/world/1716185.html СМИ сообщили о задержании брата Башара Асада Махир Асад, брат бывшего президента Сирии Башара Асада, был задержан на границе Ливана и Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщает ряд зарубежных СМИ, уточнив, что Махир Асад ранее командовал 4-й бронетанковой дивизией сирийской армии.
СМИ сообщили о задержании брата Башара Асада
Махир Асад, брат бывшего президента Сирии Башара Асада, был задержан на границе Ливана и Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ряд зарубежных СМИ, уточнив, что Махир Асад ранее командовал 4-й бронетанковой дивизией сирийской армии.
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