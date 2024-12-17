Международное сообщество должно сотрудничать в восстановлении Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Темимом бин Хамедом Аль Тани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, президент Эрдоган приветствовал катарского эмира Аль Тани, находящегося с визитом в Турции, церемонией приема в Анкаре.

Эрдоган и Аль Тани пожали друг другу руки и сфотографировались на память.

Об этом говорится в сообщении управление по коммуникаций администрации президента Турции.

Согласно этой информации, в ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и Катаром, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция поддерживает сирийский народ и администрацию, выступая за защиту территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии, международное сообщество должно сотрудничать в процессе восстановления страны.

Эрдоган отметил, что Турция борется против всех террористических организаций, чтобы защитить свою национальную безопасность и немедленно положить конец нестабильности в Сирии, и этот процесс будет продолжаться.