В Тбилиси продолжаются митинги оппозиции

Собравшиеся у представительства ЕС в Грузии граждане проводят акцию-шествие к парламенту под названием - "С западным образованием к Европе!".



Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в шествии принимают участие люди, получившие образование в западных странах или желающие продолжить обучение на Западе.



Кроме того, к участникам шествия на проспекте Чавчавадзе присоединились члены "Марша университетского общества". В марше объединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи.