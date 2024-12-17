https://news.day.az/world/1716202.html В Тбилиси продолжаются митинги оппозиции - ВИДЕО Собравшиеся у представительства ЕС в Грузии граждане проводят акцию-шествие к парламенту под названием - "С западным образованием к Европе!". Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в шествии принимают участие люди, получившие образование в западных странах или желающие продолжить обучение на Западе.
Собравшиеся у представительства ЕС в Грузии граждане проводят акцию-шествие к парламенту под названием - "С западным образованием к Европе!".
В Тбилиси продолжаются митинги оппозиции - ВИДЕО
Собравшиеся у представительства ЕС в Грузии граждане проводят акцию-шествие к парламенту под названием - "С западным образованием к Европе!".
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в шествии принимают участие люди, получившие образование в западных странах или желающие продолжить обучение на Западе.
Кроме того, к участникам шествия на проспекте Чавчавадзе присоединились члены "Марша университетского общества". В марше объединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи.
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