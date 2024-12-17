Снегопады пришли в Москву

Снегопады пришли в московский регион. Столицу России и область замело.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, синоптики предупреждают о резком похолодании, которое продлится не менее двух суток. Местами температура воздуха опустится до -20 градусов по Цельсию.

Между тем пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов. И это еще не предел.