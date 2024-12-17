https://news.day.az/world/1716207.html Снегопады пришли в Москву - ВИДЕО Снегопады пришли в московский регион. Столицу России и область замело. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, синоптики предупреждают о резком похолодании, которое продлится не менее двух суток. Местами температура воздуха опустится до -20 градусов по Цельсию. Между тем пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов.
Снегопады пришли в Москву - ВИДЕО
Снегопады пришли в московский регион. Столицу России и область замело.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, синоптики предупреждают о резком похолодании, которое продлится не менее двух суток. Местами температура воздуха опустится до -20 градусов по Цельсию.
Между тем пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов. И это еще не предел.
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