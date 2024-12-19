Число погибших на Майотте превысило 30 человек

Количество погибших от удара урагана "Шидо", который обрушился на Майотту на прошлой неделе, выросло до 31 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Ранее сообщалось, что стихийное бедствие стало причиной гибели 20 человек. Еще более 1,3 тыс. человек получили ранения.

По данным AFP, "предварительные официальные данные о последствиях удара стихии свидетельствуют о 31 погибшем".

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Майотту в четверг, при этом на борту его самолета планируется доставить на архипелаг около 4 тонн помощи для пострадавших.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. В настоящий момент ураган утих. Французские власти оценивают ситуация на острове как "катастрофическую".