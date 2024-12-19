Белки становятся убийцами

Ученые утверждают, что грызуны эволюционируют, становясь плотоядными, после того как заметили, что они пожирают полевок.

Как передает Day.Az, об этом говорится в недавнем исследовании авторитетного журнала the Journal Of Ethology.

Новое исследование представило белок в совершенно новом свете: во время наблюдений за грызунами ученые запечатлели то, как калифорнийские белки охотятся, убивают, а затем поедают полевок. Больше месяца они с удивлением наблюдали за тем, как калифорнийские белки всех возрастов охотились и ели мышей.

До сих пор белки считались "зерноядными" животными, но новые кадры служат доказательством того, что белки эволюционируют и становятся плотоядными.

"Это шокирует, мы никогда не замечали за ними таких склонностей", - призналась возглавившая исследование доцент кафедры биологии Университета Висконсина в О-Клэр доктор Дженнифер Э. Смит.

"Белки являются одними из наиболее хорошо знакомых людям животных. Мы видим их из окна и регулярно с ними взаимодействуем. Однако вот это никогда ранее не встречавшееся в науке поведение проливает свет на тот факт, что нам еще многое предстоит узнать о истории окружающего нас мира", - добавила она.

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