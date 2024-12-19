Бразильский реал упал до исторического минимума

Бразильский реал обновил исторический минимум по отношению к доллару, поскольку значительные интервенции центрального банка страны вновь не смогли развеять опасения рынка по поводу государственных расходов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Курс национальной валюты Бразилии снизился до 6,09 за доллар, что является абсолютным минимумом за всю историю наблюдений. С начала года реал обесценился к доллару на 26% - по этому показателю бразильский реал стал одним из худших среди валют развивающихся рынков.