В Германии призвали к выходу страны из Евросоюза

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает Германию выйти из Евросоюза из-за негативного влияния ЕС на экономику ФРГ. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В своей предвыборной платформе на внеочередных выборах 23 февраля АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны, что ознаменовало бы собой серьезный сдвиг в политике Германии", - говорится в сообщении издания.

В беседе с Bloomberg кандидат от АдГ на пост канцлера Германии Алиса Вайдель раскритиковала Европейский союз за разрушение автомобильной промышленности страны и предложила превратить блок в зону свободной торговли.

"Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия", - подчеркнула она.

Автомобильный сектор Германии, по ее словам, был "обманут" запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.