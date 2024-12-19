Эрдоган встретился с Шахбазом Шарифом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Каире в рамках саммита D-8.

Как сообщает Day.Az, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.