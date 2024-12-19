https://news.day.az/world/1716741.html Эрдоган встретился с Шахбазом Шарифом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Каире в рамках саммита D-8. Как сообщает Day.Az, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган встретился с Шахбазом Шарифом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Каире в рамках саммита D-8.
Как сообщает Day.Az, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.
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