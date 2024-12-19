Предварительная оценка числа погибших на Майотте после циклона Чидо

Появились первые катастрофические предварительные оценки количества погибших в заморском департаменте Франции в результате циклона Чидо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

СМИ "Réunion la 1ère" и Рафаэль Кан, журналист "Mayotte la 1ère", утверждают, что количество погибших на Майотте может достигнуть 60 000 человек, прежде всего среди жителей трущоб.

Официальное число погибших по-прежнему составляет 32 человека, несмотря на то, что даже префект Майотты заявил о "паре сотен или, по крайней мере, паре тысяч" погибших.