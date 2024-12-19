https://news.day.az/world/1716745.html Предварительная оценка числа погибших на Майотте после циклона Чидо - ВИДЕО Появились первые катастрофические предварительные оценки количества погибших в заморском департаменте Франции в результате циклона Чидо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предварительная оценка числа погибших на Майотте после циклона Чидо - ВИДЕО
Появились первые катастрофические предварительные оценки количества погибших в заморском департаменте Франции в результате циклона Чидо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
СМИ "Réunion la 1ère" и Рафаэль Кан, журналист "Mayotte la 1ère", утверждают, что количество погибших на Майотте может достигнуть 60 000 человек, прежде всего среди жителей трущоб.
Официальное число погибших по-прежнему составляет 32 человека, несмотря на то, что даже префект Майотты заявил о "паре сотен или, по крайней мере, паре тысяч" погибших.
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