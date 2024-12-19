https://news.day.az/world/1716767.html Эрдоган встретился с Пезешкианом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках саммита D-8 в Каире.
Эрдоган встретился с Пезешкианом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках саммита D-8 в Каире.
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