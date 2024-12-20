Эрдоган сказал, как восстановить Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Каире на полях саммита "Исламской восьмерки" (D-8) встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой заявил, что быстрое восстановление Сирии возможно с участием международного сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция хочет видеть Сирию страной, где царят стабильность и безопасность, искоренен терроризм, куда добровольно возвращаются беженцы. Он указал на необходимость сохранения территориальной целостности и единства Сирии, подчеркнув, что стабилизация в Сирии послужит стабильности и безопасности всего региона, а ее скорейшее восстановление может быть обеспечено при участии всех региональных и международных игроков", - отмечается в релизе.

На встрече с иранским коллегой Эрдоган также заявил, что отношения между Анкарой и Тегераном "составляют основу региональной стабильности" и стороны располагают потенциалом довести двусторонний товарооборот до $30 млрд в год.