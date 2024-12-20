Дипломатический скандал между Польшей и Венгрией

МИД Польши решил отозвать посла в Венгрии для консультаций и вызвал венгерского посла в Варшаве для вручения ноты из-за решения Будапешта предоставить политическое убежище экс-заместителю польского министра юстиции Марчину Романовскому. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если Венгрия не выполнит свои обязательства в рамках ЕС, Польша также обратится в Европейскую комиссию с просьбой возбудить дело против Венгрии", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Представляющий оппозицию экс-замминистра Романовский попросит венгерскую сторону предоставить убежище в связи с тем, что на родине его подозревают в незаконном расходовании средств. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Обрана Гергей Гуйяш заявили, что польский премьер Дональд Туск использует уголовное преследование как инструмент для устранения политических оппонентов.

Варшава сочла позицию Будапешта недружественной.