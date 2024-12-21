https://news.day.az/world/1717288.html В Сирии назначен новый глава МИД Новые власти Сирии назначили министра иностранных дел. Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу официальное сирийское информационное агентство (САНА). Правящее главное командование назначило министром иностранных дел Асаада Хасана аль-Шибани, сообщило агентство.
В Сирии назначен новый глава МИД
Новые власти Сирии назначили министра иностранных дел.
Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу официальное сирийское информационное агентство (САНА).
Правящее главное командование назначило министром иностранных дел Асаада Хасана аль-Шибани, сообщило агентство.
В свою очередь Reuters со ссылкой на источник в новой администрации сообщил, что этот шаг "сделан в ответ на стремление сирийского народа установить международные отношения, которые принесут мир и стабильность".
Никаких подробностей о Шибани не предоставлено.
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