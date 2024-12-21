В Сирии назначен новый глава МИД

Новые власти Сирии назначили министра иностранных дел.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу официальное сирийское информационное агентство (САНА).

Правящее главное командование назначило министром иностранных дел Асаада Хасана аль-Шибани, сообщило агентство.

В свою очередь Reuters со ссылкой на источник в новой администрации сообщил, что этот шаг "сделан в ответ на стремление сирийского народа установить международные отношения, которые принесут мир и стабильность".

Никаких подробностей о Шибани не предоставлено.