В Китае запустили массовое производство человекоподобных роботов

Китайский стартап Agibot, запущенный в феврале 2023 года и работающий в сфере робототехники, вызвал значительный ажиотаж в отрасли, заявив о начале массового производства человекоподобных роботов общего назначения. По данным китайских СМИ, к концу года компания поставит около 1000 роботов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, стартап Agibot, известный на домашнем рынке под именем Zhiyuan Robotics, опубликовал на официальном сайте несколько кадров своего производственного предприятия, с помощью которого, как сообщается, к настоящему моменту было создано 962 человекоподобных робота. Вместе с этим Agibot опубликовала небольшое видео, в котором демонстрируются разные этапы производства роботов на заводе Lingang Fengxian в Шанхае.

На производственной линии компании, помимо прочего, задействованы собственные роботы-гуманоиды, которые помогают людям выполнять разные задачи, такие как размещение инструментов на полках и тестирование компонентов. Стартап также организовал так называемую "фабрику сбора данных" для обучения роботов выполнению разных задач, таких как складывание одежды, уборка и стирка белья.

Разработкой человекоподобных роботов занимаются разные компании по всему миру. В их число входит принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) Tesla, основной бизнес которой связан с производством электромобилей. В июле миллиардер завил, что по-настоящему полезные роботы-гуманоиды начнут использоваться Tesla внутри компании в следующем году, а их массовое производство намечено на 2026 год.

Начало серийного производства роботов Agibot свидетельствует о том, что китайская компания опережает Tesla, но вряд ли отрыв существенен. По мнению аналитиков, это также указывает на впечатляющие темпы развития рынка робототехники, за счёт чего роботы-гуманоиды фактически превратились из лабораторных прототипов во вполне осязаемые продукты.

В сообщении сказано, что аппаратное обеспечение роботов достигло заметного уровня стандартизации, поэтому роботы-гуманоиды разных компаний в этом плане мало чем отличаются друг от друга. При этом американские компании, такие как Tesla и Nvidia, имеют определённые преимущества в таких областях, как точное манипулирование верхними конечностями и операционные возможности, а также в производстве высокопроизводительных чипов и ресурсах облачных вычислений. В это же время китайские компании больше преуспели в управлении движением и создании передовых ИИ-моделей, а также проработке разных сценариев применения роботов.