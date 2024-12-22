В Швеции в прямом эфире застрелили известного рэпера

В Швеции известного рэпера Gaboro (настоящее имя Нинос Хури - ред.) убили на автомобильном паркинге в городе Норрчепинг 19 декабря.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Daily Mail.

В соцсетях обнародовали видео с убийством 24-летнего Gaboro, который не показывал лица и был известен благодаря своим маскам. На кадрах видно, как музыкант припарковал машину, и к нему сразу подошел неизвестный и открыл огонь. Рэпер попытался скрыться, но убийца догнал его. Похоже, видео снял сам киллер.

На месте преступления полиция обнаружила окровавленного Gaboro с огнестрельными ранениями, однако раны были несовместимы с жизнью. Рэпер скончался в клинике. Убийца скрылся с места преступления. В настоящее время правоохранители разыскивают его.