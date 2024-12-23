ЦАХАЛ заявил о ликвидации вооруженного радикала ХАМАС

Израильские военные сообщили о ликвидации ударом с воздуха вооруженного радикала из движения ХАМАС, действовавшего в гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

"Некоторое время назад ВВС Израиля произвели удар по террористу ХАМАС, который действовал в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что "перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", включая "использование высокоточных боеприпасов" и "наблюдение с воздуха".