В Шанхае обрушился башенный кран

В воскресенье была приостановлена работа одной из линий шанхайского метрополитена из-за повреждения ее путей падением башенного крана, сообщили местные власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, инцидент произошел примерно в 8:00, когда башенный кран рухнул на пути 11-й линии городского метрополитена. Пассажиры проходившего по данному участку метрополитена поезда вскоре были эвакуированы, о пострадавших не сообщалось.

По данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, в Шанхай была направлена рабочая группа для руководства работой по ликвидации последствий ЧП. Его причины выясняются.

На время ремонта железных дорог местное правительство организовало автобусы для перевозки тех пассажиров, кто в этом нуждается. На данный момент информации о возобновлении работы данной ветки метро пока не поступало.