В Бразилии упал частный самолет

Частный самолет упал спустя несколько минут после взлета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Об этом заявил губернатор штата Эдуарду Лейти на своей странице в соцсети X.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по предварительной информации, на борту судна могло находиться 10 человек, никто не выжил.

"Я слежу за печальным эпизодом крушения самолета в Грамаду с участием сил государственной безопасности. У нас есть весь персонал муниципалитета и Канелы, мобилизованный для реагирования на инцидент", - заявил он.

По словам губернатора, он отправился на место инцидента. Он подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности жителей и оказание первой помощи пострадавшим.