Поставки российской нефти в Индию упали

В ноябре индийский импорт российской нефти опустился до 1,52 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом за три квартала. По сравнению с октябрем падение составило 13 процентов. Об этом со ссылкой на данные по отслеживанию судов сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одновременно поставки ближневосточной нефти в страну возросли до максимума за девять месяцев - 2,28 миллиона баррелей, что на 10,8 процента больше, чем в предыдущий месяц. Таким образом, в общем импорте доля России упала до 32 процентов, а доля стран Ближнего Востока возросла до 48 процентов.

Одной из причин падения поставок из России источники агентства называют ремонт на индийских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые сократили переработку, но продолжали принимать объемы по годовым контрактам с ближневосточными поставщиками.

В то же время завершение затянувшихся ремонтов на некоторых российских НПЗ увеличило внутренний спрос, что привело к сокращению отгрузки в ключевых западных портах.

В общей сложности в ноябре Индия экспортировала порядка 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 2,5 процента больше, чем в октябре. Россия по-прежнему остается самым крупным поставщиком в разрезе стран, следом за ней идут Ирак и Саудовская Аравия.