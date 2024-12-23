Женщина устроила погром в кафе в России

В подмосковной Балашихе неизвестная устроила погром в кафе и попала на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az, запись с нее опубликовал Telegram-канал "Осторожно, Москва". Инцидент произошел 23 декабря, в кофейне Dessert в микрорайоне Лукино.

Судя по видео, посетительница в пуховике сначала о чем-то поговорила с работницей заведения, а затем подошла к кассе и сбросила на нее стоявшие на прилавке товары. Девушка-продавец нажала тревожную кнопку и покинула помещение, решив не ждать, пока злоумышленница успокоится.