Члены НАТО не готовы достичь отметки в 3% по тратам на оборону

Страны-члены НАТО называют идею отметки в 3% от ВВП на расходы в сфере обороны нереалистичной. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседников издания, в обозримом будущем достичь данной отметки невозможно.

"Можно было бы договориться о постепенном повышении, но важнее заставить всех достичь цифры в 2%, которая уже согласована и которая недавно была принята за нижний, а не за верхний предел", - сказал источник.