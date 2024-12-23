https://news.day.az/world/1717673.html Члены НАТО не готовы достичь отметки в 3% по тратам на оборону Страны-члены НАТО называют идею отметки в 3% от ВВП на расходы в сфере обороны нереалистичной. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам собеседников издания, в обозримом будущем достичь данной отметки невозможно.
Члены НАТО не готовы достичь отметки в 3% по тратам на оборону
Страны-члены НАТО называют идею отметки в 3% от ВВП на расходы в сфере обороны нереалистичной. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам собеседников издания, в обозримом будущем достичь данной отметки невозможно.
"Можно было бы договориться о постепенном повышении, но важнее заставить всех достичь цифры в 2%, которая уже согласована и которая недавно была принята за нижний, а не за верхний предел", - сказал источник.
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