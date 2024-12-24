Парламент Румынии утвердил состав и программу нового правительства

Парламент Румынии одобрил состав и программу нового правительства страны во главе с социал-демократом Марчелом Чолаку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

За утверждение нового кабинета проголосовали 240 парламентариев, против - 143. Минимальное количество голосов, необходимое для утверждения программы и состава нового румынского правительства - 233. Против кабинета Чолаку голосовала суверанистская оппозиция - парламентарии от "Альянса за объединение румын", "СОС Румыния", Партии молодых людей, а также "Союза за спасение Румынии".

Кабинет образован так называемой проевропейской коалицией парламентского большинства в составе Социал-демократической партии (СДП), Национал-либеральной партии (НЛП), Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) и парламентской фракции национальных меньшинств.

"Главная цель этого кабинета - быстрая организация президентских выборов, в полной безопасности и гласности. Румыны должны выбрать президента в нормальной обстановке, а не в гибридной реальности, построенной за пределами страны врагами Румынии", - заявил, выступая в парламенте, Чолаку. Назначенный премьер сказал, что его кабинет будет "правительством реформ и инвестиций", пообещал сократить государственные расходы, поддержать предпринимателей и увеличить капиталовложения в социальную сферу.