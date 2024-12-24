https://news.day.az/world/1717744.html В США произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире На Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире - Килауэа. Об этом написало издание Scripps News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Стихийное бедствие началось рано утром накануне, 23 декабря, по местному времени.
В США произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире
На Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире - Килауэа. Об этом написало издание Scripps News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Стихийное бедствие началось рано утром накануне, 23 декабря, по местному времени. На опубликованных кадрах с камеры, находящейся у жерла вулкана, запечатлено, как в воздух поднимается гейзер лавы. Высота этого столба в наиболее высокой точке превышает 80 метров.
До этого извержение на Килауэа произошло в июне 2023 года.
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