В США произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире

На Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире - Килауэа. Об этом написало издание Scripps News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стихийное бедствие началось рано утром накануне, 23 декабря, по местному времени. На опубликованных кадрах с камеры, находящейся у жерла вулкана, запечатлено, как в воздух поднимается гейзер лавы. Высота этого столба в наиболее высокой точке превышает 80 метров.

До этого извержение на Килауэа произошло в июне 2023 года.