https://news.day.az/world/1717884.html В еще одной стране увидели НЛО - ВИДЕО Необычное облако, в котором многие увидели НЛО, наблюдали жители столицы Малайзии Куала-Лумпур. Представляем вашему вниманию данное видео:
В еще одной стране увидели НЛО - ВИДЕО
Необычное облако, в котором многие увидели НЛО, наблюдали жители столицы Малайзии Куала-Лумпур.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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