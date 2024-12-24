https://news.day.az/world/1717908.html Майя Санду вступила в должность президента Молдовы Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента Молдавии. Как передает Day.Az, трансляцию церемонии инаугурации вел телеканал Moldova 1.
Майя Санду вступила в должность президента Молдовы
Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента Молдовы.
Как передает Day.Az, трансляцию церемонии инаугурации вел телеканал Moldova 1.
"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека..." - зачитала текст присяги Санду.
После того, как молдовский президент закончила приносить присягу, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила об официальном вступлении Санду в должность главы государства.
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