Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента Молдовы.

Как передает Day.Az, трансляцию церемонии инаугурации вел телеканал Moldova 1.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека..." - зачитала текст присяги Санду.

После того, как молдовский президент закончила приносить присягу, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила об официальном вступлении Санду в должность главы государства.