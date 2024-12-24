Рэп-баттл с участием Пашиняна все-таки состоится?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, состоится ли рэп-баттл с участием Пашиняна?

Day.Az представляет публикацию:

Похоже, что рэп-баттлу, о котором так мечтает Никол Пашинян - быть! Правда, в соперники Воваевичу пытается записаться не Кочарян или Саргсян (эти от дебатов отказались), а птица поменьше - экс-глава МИД Армении Вардан Осканян. Он заявил, что "согласен на дебаты" и "не позволит обманывать народ".

То ли Осканян пытается о себе напомнить, то ли решил п̶о̶с̶в̶е̶т̶и̶т̶ь̶ ̶у̶н̶ы̶л̶ы̶м̶ ̶х̶л̶е̶б̶а̶л̶о̶м̶ заработать каких-то рейтингов, но теперь вся Армения ждет ответа от Воваевича. Согласится на шоу? Или сольется?