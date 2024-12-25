США закрыли центр ведения информационной войны

Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента, который американские власти использовали для ведения информационного противостояния, прекратил свою работу. Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Центр глобального взаимодействия закрылся 23 декабря 2024 года", - указано в сообщении.

Телеканал Fox News отмечает, что средства на финансирование работы центра должны были быть включены в федеральный бюджет на 2025 финансовый год, однако, как убедился корреспондент ТАСС, в итоговую версию документа этот пункт не вошел.

Центр глобального взаимодействия был создан в 2016 году. Согласно информации на сайте Госдепа, центр служил для "распознавания, понимания, разоблачения и противодействия усилиям иностранных государств и негосударственных организаций по пропаганде и дезинформации, направленным на подрыв политики, безопасности или стабильности Соединенных Штатов, их союзников и стран-партнеров по всему миру". Его годовой бюджет составлял примерно $60 млн.