Нетаньяху пообещал хуситам судьбу ХАМАС, "Хезболлах" и Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии по случаю начала еврейского праздника Ханука выступил с новыми угрозами в адрес мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в своем выступлении, запись которого распространила канцелярия главы правительства, он предупредил, что хуситов ждет судьба радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и экс-президента Сирии Башара Асада.
Зажигая в своем иерусалимском офисе первую ханукальную свечу, Нетаньяху провел параллель между историей праздника, установленного в память о победе евреев во главе с Иудой Маккавеем над державой Селевкидов во II веке до н. э., и текущими событиями, связанными с действиями армии Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, сейчас израильтяне празднуют "победу Маккавеев прошлого и победу Маккавеев сегодняшнего дня".
"Как тогда, так и сейчас мы наносим удары по врагам, которые думали, что смогут оборвать нашу жизнь здесь. Это относится ко всем. И хуситы усвоят урок, который усвоили ХАМАС, "Хезболлах", режим Асада и другие. Даже если это займет время, этот урок будет усвоен всем Ближним Востоком. <...> Счастливого праздника всем вам!" - сказал израильский премьер.
Ханука длится восемь дней, начало празднования зависит от еврейского календаря. В этом году она начинается вечером в среду, 25 декабря, и закончится с наступлением ночи в четверг, 2 января. Праздник посвящен чуду, происшедшему по преданию при освящении Иерусалимского храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до н. э., когда восьмисвечник горел в храме восемь дней, хотя масла хватало только на одни сутки. В честь этого события принято зажигать специальный светильник - ханукию. В отличие от традиционной меноры, которая является семисвечником, ханукия рассчитана на девять свечей. В первую ночь горит одна свеча, еще по одной добавляется каждую последующую ночь вплоть до последней, когда зажигают все восемь (девятая ветвь ханукии предназначена для свечи, от которой зажигаются все остальные).
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