Трамп предложил Канаде налоговые льготы в случае объединения с США

Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и заявил, что, если канадские территории станут 51-м штатом США, то налоги для канадцев снизятся более чем на 60%.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%, их предприятия разрослись бы вдвое, а они сами были бы защищены как никакая другая страна в мире", - заявил он.

Помимо этого, избранный президент США поздравил с Рождеством "замечательных китайских солдат, которые заботливо, но незаконно управляют Панамским каналом". Трамп также пожелал счастливого Рождества Гренландии, которая, по его словам, "нужна Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и которая хочет присутствия США [на своей земле]". "Мы там будем", - добавил он.