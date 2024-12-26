Снегопады обрушились на Италию

Необычные для центральной Италии снегопады обрушились на провинцию Абруццо.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на видео снежные сугробы создают рождественское настроение у жителя Кампо-ди-Джове.