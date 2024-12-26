https://news.day.az/world/1718439.html Снегопады обрушились на Италию - ВИДЕО Необычные для центральной Италии снегопады обрушились на провинцию Абруццо. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на видео снежные сугробы создают рождественское настроение у жителя Кампо-ди-Джове.
Снегопады обрушились на Италию - ВИДЕО
Необычные для центральной Италии снегопады обрушились на провинцию Абруццо.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на видео снежные сугробы создают рождественское настроение у жителя Кампо-ди-Джове.
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